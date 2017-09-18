Леди Гага объяснила, почему отменила тур по Европе

Исполнительница из Соединенных Штатов Америки Леди Гага отменила свой гастрольный тур Joanne по странам Европы. Об этом американская певица написала на своей странице в социальной сети Instagram.
"Я всегда честно говорила о своем физическом и психическом здоровье. Когда я буду готова, расскажу подробно о своей борьбе, чтобы помочь тем, кто страдает так же, как я", - говорится в сообщении Леди Гаги.
Также артистка отметила, что она не исполняет роль жертвы для того, чтобы найти причину для отмены выступлений в Европе, дело, действительно, в болезни.
"Травма и хроническая боль изменили мою жизнь, они мешают мне жить нормально и заставляют отказаться от любимого дела - выступления перед поклонниками", - откровенно написала певица.
Кроме того, информация об отмене тура по странам Европы была обнародована на ее официальном веб-сайте. Тур Joanne должен был начаться в четверг, 21 сентября, на сцене в Барселоне и завершиться 28 октября в Кельне.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, американская певица Леди Гага сообщила в своем Instagram о плохом самочувствии и извинилась за отмену концерта. Несколько дней назад в рамках кинофестиваля в Торонто, во время премьеры документальной ленты "Гага: пять футов и два дюйма" певица показала кадры, в которых признается, что с 2013 года страдает фибромиалгией.