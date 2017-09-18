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Linkin Park сняли трогательное видео в память о Честере Беннингтоне
18.09.2017 19:59

Linkin Park сняли трогательное видео в память о Честере Беннингтоне  Видеорепортаж

Члены музыкального американского рок-коллектива Linkin Park сняли трогательное музыкальное видео, которым увековечили память солиста группы Честера Беннингтона. Видео было обнародовано на канале группы на видеохостинге YouTube.

В клипе можно проследить за искренними моментами из жизни музыканта во время пребывания на сцене, общения с фанатами, работы в звукозаписывающей студии, а также времяпрепровождения с членами семьи и членами команды LP.

За два часа с момента опубликования видео просмотрели более 200 тысяч раз и собрало около 60 тысяч лайков.

При этом в комментариях поклонники группы и солиста, в частности,  оставляют грустные записи и вспоминают потрясающие истории с Честером в главной роли.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в столице Украины появился новый мурал, на котором художники изобразили покойного американского рок-музыканта, вокалиста групп Linkin Park Честера Беннингтона. Данный стрит-арт появился на стене дома в Киеве на станции метро "Академгородок" по адресу улица Палладина, 22.

Теги материала: группа, Видео, рок, смерть, клип, Linkin Park
Новости СМИ2
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