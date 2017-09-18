Linkin Park сняли трогательное видео в память о Честере Беннингтоне

MIGnews.com.ua

Члены музыкального американского рок-коллектива Linkin Park сняли трогательное музыкальное видео, которым увековечили память солиста группы Честера Беннингтона. Видео было обнародовано на канале группы на видеохостинге YouTube.

В клипе можно проследить за искренними моментами из жизни музыканта во время пребывания на сцене, общения с фанатами, работы в звукозаписывающей студии, а также времяпрепровождения с членами семьи и членами команды LP.

За два часа с момента опубликования видео просмотрели более 200 тысяч раз и собрало около 60 тысяч лайков.

При этом в комментариях поклонники группы и солиста, в частности, оставляют грустные записи и вспоминают потрясающие истории с Честером в главной роли.