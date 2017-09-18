Linkin Park сняли трогательное видео в память о Честере Беннингтоне

Члены музыкального американского рок-коллектива Linkin Park сняли трогательное музыкальное видео, которым увековечили память солиста группы Честера Беннингтона. Видео было обнародовано на канале группы на видеохостинге YouTube.
В клипе можно проследить за искренними моментами из жизни музыканта во время пребывания на сцене, общения с фанатами, работы в звукозаписывающей студии, а также времяпрепровождения с членами семьи и членами команды LP.
За два часа с момента опубликования видео просмотрели более 200 тысяч раз и собрало около 60 тысяч лайков.
При этом в комментариях поклонники группы и солиста, в частности, оставляют грустные записи и вспоминают потрясающие истории с Честером в главной роли.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в столице Украины появился новый мурал, на котором художники изобразили покойного американского рок-музыканта, вокалиста групп Linkin Park Честера Беннингтона. Данный стрит-арт появился на стене дома в Киеве на станции метро "Академгородок" по адресу улица Палладина, 22.