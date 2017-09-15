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Дженнифер Лоуренс заявила об уходе из кино
15.09.2017 19:01

Дженнифер Лоуренс заявила об уходе из кино

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что возьмет паузу на два года после завершения съемок нескольких фильмов, передает Elle.

"Я хочу сделать паузу. Я не подписывала новых проектов на ближайшие два года. Чем буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки или найду еще какое-то интересное занятие. Но ближайшие полгода точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", - сказала она.

Известно, что в настоящее время на экраны выходит фильм "Мама!", в котором Лоуренс сыграла главную роль, затем "Красный воробей". После этого начнутся съемки "Людей Икс".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярная певица Селена Гомес шокировала своих поклонников,  рассказав о перенесенной операции.

Теги материала: актриса, кино, пауза, Дженнифер Лоуренс
Новости СМИ2
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