Для последней серии "Игры престолов" будут сняты несколько финалов

MIGnews.com.ua

Режиссеры популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов" намерены снять несколько финалов заключительного сезона, чтобы избежать спойлеров, передает Entertainment Weekly.

Программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что даже сами актеры не будут знать, какой из финалов является правдивым.

"Они собираются снять множество версий, чтобы никто на самом деле не знал, что происходит", - сообщил он, добавив, что подобный ход нужен в случае продолжительных шоу.

В настоящее время представители телеканала HBO эту информацию не комментируют.