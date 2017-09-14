Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Для последней серии "Игры престолов" будут сняты несколько финалов
14.09.2017 14:24

Для последней серии "Игры престолов" будут сняты несколько финалов

Режиссеры популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов" намерены снять несколько финалов заключительного сезона, чтобы избежать спойлеров, передает Entertainment Weekly.

Программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что даже сами актеры не будут знать, какой из финалов является правдивым.

"Они собираются снять множество версий, чтобы никто на самом деле не знал, что происходит", - сообщил он, добавив, что подобный ход нужен в случае продолжительных шоу.

В настоящее время представители телеканала HBO эту информацию не комментируют.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в интернете опубликовали пародию на сериал Игра престолов, в которой звучит диалог из известного советского фильма "Служебный роман".

Теги материала: Игра Престолов, финал, сьемки, сериал
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Netflix будут продавать наркотики с названием своих сериалов
Важное
В Netflix будут продавать наркотики с названием своих сериалов
Киану Ривз и Вайнона Райдер снова вместе: актеры снимутся в забавной комедии
Важное
Киану Ривз и Вайнона Райдер снова вместе: актеры снимутся в забавной комедии
В сети набирает популярность пародия на "Игру престолов", из который сделали "Служебный роман"
Важное
В сети набирает популярность пародия на "Игру престолов", из который сделали "Служебный роман"  Видеорепортаж
В сети появился трейлер нового сериала с актером из "Игры Престолов"
Важное
В сети появился трейлер нового сериала с актером из "Игры Престолов"  Видеорепортаж
Тимошенко сменила имидж, превратившись в героиню "Игры престолов"
Важное
Тимошенко сменила имидж, превратившись в героиню "Игры престолов"  Фоторепортаж
Пользователей сети шокировал трейлер последней серии 7 сезона "Игры престолов"
Важное
Пользователей сети шокировал трейлер последней серии 7 сезона "Игры престолов"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
13.09.2017
Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика