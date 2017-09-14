Скарлетт Йоханссон официально развелась с мужем

MIGnews.com.ua

Популярная американская актриса Скарлетт Йоханссон официально развелась со своим супругом - французским журналистом Роменом Дориаком, передает US Magazine.

"Мы остаемся близкими друзьями и родителями, и наше общее стремление - растить нашу дочь в любящей и чуткой среде", - рассказали бывшие супруги в общем заявлении.

В настоящее время пара воспитывает трехлетнюю дочь Роуз.

Известно, что с самого начала бракоразводного процесса Дориак требовал, чтобы дочь жила с ним во Франции, а супруга, в связи с постоянными разъездами, выплачивала бы ему алименты.

Однако Йоханссон потребовала в суде, чтобы Роуз проживала только с ней.