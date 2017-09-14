Скарлетт Йоханссон официально развелась с мужем

Популярная американская актриса Скарлетт Йоханссон официально развелась со своим супругом - французским журналистом Роменом Дориаком, передает US Magazine.
"Мы остаемся близкими друзьями и родителями, и наше общее стремление - растить нашу дочь в любящей и чуткой среде", - рассказали бывшие супруги в общем заявлении.
В настоящее время пара воспитывает трехлетнюю дочь Роуз.
Известно, что с самого начала бракоразводного процесса Дориак требовал, чтобы дочь жила с ним во Франции, а супруга, в связи с постоянными разъездами, выплачивала бы ему алименты.
Однако Йоханссон потребовала в суде, чтобы Роуз проживала только с ней.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Скарлетт Йоханссон официально подала на развод с мужем Роменом Дориаком.