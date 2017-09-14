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Скарлетт Йоханссон официально развелась с мужем
14.09.2017 14:07

Скарлетт Йоханссон официально развелась с мужем

Популярная американская актриса Скарлетт Йоханссон официально развелась со своим супругом - французским журналистом Роменом Дориаком, передает US Magazine.

"Мы остаемся близкими друзьями и родителями, и наше общее стремление - растить нашу дочь в любящей и чуткой среде", - рассказали бывшие супруги в общем заявлении.

В настоящее время пара воспитывает трехлетнюю дочь Роуз.

Известно, что с самого начала бракоразводного процесса Дориак требовал, чтобы дочь жила с ним во Франции, а супруга, в связи с постоянными разъездами, выплачивала бы ему алименты.

Однако Йоханссон потребовала в суде, чтобы Роуз проживала только с ней.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Скарлетт Йоханссон официально подала на развод с мужем Роменом Дориаком.

Теги материала: Скарлетт Йохансон, развод, муж, Голливуд
Новости СМИ2
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