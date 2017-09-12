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Стало известно имя режиссера, который снимет новую часть "Звездных войн"
12.09.2017 20:17

Стало известно имя режиссера, который снимет новую часть "Звездных войн"

Компания Disney совместно с производством Lucasfilm выбрали нового режиссера, который заменит уволенного Колина Треворроу во время съемок новой, девятой части культовой фантастической франшизы "Звездные войны", передает Variety.

Сообщается, что режиссером девятой части станет Джей Абрамс, ранее уже принимавший участие в съемках фильма. Так, именно Абрамс помог с перезагрузкой франшизы и выпустил седьмой эпизод "Звездные войны: Пробуждение силы". Кроме того, Джей также примет участие в написании сценария, которым занимается Крис Террио.

По словам  президента компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, она очень счастлива, что Абрамс вернется, чтобы завершить трилогию. Помимо франшизы, Абрамс также прославился съемками фильмов "Звездный путь", "Стартрек: Возмездие", "Миссия: невыполнима - 3".

Как сообщал MIGnews.com.ua, Джеймс Бонд в новом фильме об агенте 007 женится. Однако, согласно информации издания, супругу агента убьют, что вынудит его вернуться к работе вновь. 

Теги материала: фильм, кино, режиссер, кинорежиссер, Звездные войны
Новости СМИ2
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