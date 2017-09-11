Lady Gaga уходит со сцены

Американская певица, автор песен, продюсер Lady Gaga уходит в творческий отпуск на неизвестный период. Об этом поклонникам сообщила сама певица во время концерта в Торонто, передает Daily News.
Сообщается, что такое заявление исполнительница сделала во время выступления в пятницу, 8 сентября, в Канаде.
В текущее время Lady Gaga дает концерты в рамках мирового тура "Joanne", который стартовал в августе 2017 года и завершится в декабре текущего года.
После завершения мирового турне, исполнительница хочет "отдохнуть от музыки". В данное время неизвестно, когда певица вернется на сцену. Но Lady Gaga заверила, что даже во время "творческого отпуска" она не прекратит писать музыку и новые песни.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, "Океан Эльзы" заявила о том, что временно не будет давать концерты. Такое заявление представители музыкального коллектива сделали во время своего концерта, посвященного Дню Независимости 24 августа в Харькове. По словам артистов, они берут лишь временный "творческий отпуск".