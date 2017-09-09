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Американец высадил на кукурузном поле портрет любимой героини "Звездных войн"
09.09.2017 12:27

Американец высадил на кукурузном поле портрет любимой героини "Звездных войн"  Фоторепортаж

Фермер из Соединенных Штатов Америки почтил память актрисы Кэрри Фишер, сыгравшую главную роль в фильме "Звёздные войны", высадив ее портрет-лабиринт в образе принцессы Леи на своем поле из кукурузы, сообщает местное издание СourierPress.

Сообщается, что американский фермер Джереми Гебель решил создать лабиринт из кукурузы, который бы вырисовывался в силуэт знаменитой героини, сразу же после того, как узнал о смерти популярной актрисы Кэрри Фишер. Это связано с тем, что Джереми - большой поклонник фантастической киносаги "о далекой-далекой галактике".

По словам Гебеля, кукурузу он высаживал, используя GPS-навигатор. А над головой девушки была размещена надпись: Carrie Fisher RIP 1956 - 2016.

Стоит отметить, что для того, чтобы посетить лабиринт необходимо заплатить 5 долларов за взрослого и 4 доллара за ребенка до 12 лет. При этом посещение для детей до трех лет - бесплатное.

Как сообщал MIGnews.com.ua, огромного размера рыбы украсили зеленое поле на территории границы Украины и Польши. Интересную информацию предоставили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав несколько фото границы. Отмечается, что создал рыб в поле художник из Польши Ярослав Козяр, а границу между европейскими странами на этой территории каждый год украшают интересным образом.

Теги материала: принцесса Лея, Звездные войны, Фильм, актриса, поле
Новости СМИ2
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