В небе над Россией раскололся огромный метеорит: ВИДЕО

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В пятницу, 8 сентября, в небе над Краснодарским краем Российской Федерации произошло необычное природное явление: пронесся гигантский огненный шар, за которым можно было проследить почти со всех районов, сообщает Живая кубань .

По словам жителей, которые стали свидетелями явления, шар летел со стороны южной части небосвода и направлялся в северную. Так, за ним удалось проследить людям, прогуливающимся по улице Кубанонабережная в городе.

"Когда была рядом с "Мостом поцелуев" в Краснодаре, огромный огненный шар пролетел по направлению к Тургеневскому мосту. Шар медленно падал, а затем пропал", - поделилась впечатлениями очевидец Анастасия.

При этом другие свидетели отметили, что шар, пролетающий над краем, позже раскололся на три части, которые начали светиться еще сильнее, предполагается, что это был метеорит.