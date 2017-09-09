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В небе над Россией раскололся огромный метеорит: ВИДЕО
09.09.2017 10:53

В небе над Россией раскололся огромный метеорит: ВИДЕО  Видеорепортаж

В пятницу, 8 сентября, в небе над Краснодарским краем Российской Федерации произошло необычное природное явление: пронесся гигантский огненный шар, за которым можно было проследить почти со всех районов, сообщает Живая кубань.

По словам жителей, которые стали свидетелями явления,  шар летел со стороны южной части небосвода и направлялся в северную. Так, за ним удалось проследить людям, прогуливающимся по улице Кубанонабережная в городе.

"Когда была рядом с "Мостом поцелуев" в Краснодаре, огромный огненный шар пролетел по направлению к Тургеневскому мосту. Шар медленно падал, а затем пропал", - поделилась впечатлениями очевидец Анастасия.

При этом другие свидетели отметили, что шар, пролетающий над краем, позже раскололся на три части, которые начали светиться еще сильнее, предполагается, что это был метеорит.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, над бразильским городом Тейшейра-де-Фрейтас нависло облако, которое напоминает след от метеорита. Местные метеорологи утверждают, что явление было обычной пылевой тучей.

Теги материала: метеорит, падение метеорита, Россия, Кубань, видео
Новости СМИ2
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