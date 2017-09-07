Джамала выпустила новый клип и сингл

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Певица Джамала выпустила новый видеоклип на песню "Сумую" в среду, 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба певицы.

Клип режиссировал Игорь Стеколенко, работавший и над прошлым видео Джамалы "I Believe in U" и снявший более сотни клипов для украинских и иностранных музыкантов, среди которых Океан Эльзы и Brutto.

Ролик сняли за два дня в регионе Алгарве, в Прайя-да-Фалезе в округе Албуфейра и в районе Каселе Велья в округе Тавира в Португалии.

Помимо этого, 7 сентября состоялся релиз сингла Джамалы "Сумую", в который, кроме одноименной песни, вошла композиция "Любити".

Музыку и текст "Сумую" написала Джамала, как и музыку песни "Любити". Текст для последней написала певица вместе с писательницей Викторией Платовой.

Сообщается, что в записи нового релиза принимали участие известные музыканты, включая клавишника Ефима Чупахина, барабанщика Сергея Балалаева, бас-гитариста Дениса Мороза, трубача и гитариста группы "Океан Эльзы" Владимира Опсеница.