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Джамала выпустила новый клип и сингл
07.09.2017 17:53

Джамала выпустила новый клип и сингл  Видеорепортаж

Певица Джамала выпустила новый видеоклип на песню "Сумую" в среду, 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба певицы.

Клип режиссировал Игорь Стеколенко, работавший и над прошлым видео Джамалы "I Believe in U" и снявший более сотни клипов для украинских и иностранных музыкантов, среди которых Океан Эльзы и Brutto.

Ролик сняли за два дня в регионе Алгарве, в Прайя-да-Фалезе в округе Албуфейра и в районе Каселе Велья в округе Тавира в Португалии.

Помимо этого, 7 сентября состоялся релиз сингла Джамалы "Сумую", в который, кроме одноименной песни, вошла композиция "Любити".

Музыку и текст "Сумую" написала Джамала, как и музыку песни "Любити". Текст для последней написала певица вместе с писательницей Викторией Платовой.

Сообщается, что в записи нового релиза принимали участие известные музыканты, включая клавишника Ефима Чупахина, барабанщика Сергея Балалаева, бас-гитариста Дениса Мороза, трубача и гитариста группы "Океан Эльзы" Владимира Опсеница.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, известная украинская певица, победившая на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016", Джамала перекрасила волосы.

Теги материала: Джамала, певица, клип, видео
Новости СМИ2
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