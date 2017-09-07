В сети появилось видео с чайкой, крадущей еду из супермаркета

MIGnews.com.ua

Чайка, которая обворовала один из супермаркетов в Великобритании, попала на видео. Соответствующий ролик опубликован на канале ViralHog на YouTube.

На видео можно увидеть, что птица вошла через раздвижные двери, после чего подошла к стенду с чипсами, схватила упаковку и сразу же выбежала. Действия чайки выглядели достаточно уверено, в связи с чем можно подумать, что она не в первый раз ворует еду.

Кроме того, видно, что сначала птица хотела съесть чипсы у входа в магазин, но из-за прохожих отправилась искать менее людное место.