В сети появилось видео с чайкой, крадущей еду из супермаркета

Чайка, которая обворовала один из супермаркетов в Великобритании, попала на видео. Соответствующий ролик опубликован на канале ViralHog на YouTube.
На видео можно увидеть, что птица вошла через раздвижные двери, после чего подошла к стенду с чипсами, схватила упаковку и сразу же выбежала. Действия чайки выглядели достаточно уверено, в связи с чем можно подумать, что она не в первый раз ворует еду.
Кроме того, видно, что сначала птица хотела съесть чипсы у входа в магазин, но из-за прохожих отправилась искать менее людное место.
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