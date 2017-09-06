Первую книгу о Гарри Поттере издали в анимированной версии

MIGnews.com.ua

Роман известной писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" выпустили в анимированной версии для электронной книги Kindle in Motion. Об этом сообщает Entertainment Weekly .

Анимированное издание создали, взяв за основу иллюстрации Джима Кея, оно выглядит как магическая газета Ежедневный пророк из выдуманного мира, в котором живет Гарри Поттер.

Сообщается, что в электронной книге оживают эпизоды популярного романа, например, потрет директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора и анимация Гарри и Хагрида, которые путешествуют на лодке.

"Во времена Генриха Восьмого в Англии был художник Гольбейн, и он рисовал красивые масляные портреты очень состоятельных членов суда. Что мне нравится в ранней портретной живописи, это то, что это изображения, которые показывают профессию или характер человека. Итак, в портрете Дамблдора, ключевая черта - его честность", - подчеркивал Кей еще в 2015 году, говоря о рисунках директора Хогвартса.