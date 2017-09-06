Первую книгу о Гарри Поттере издали в анимированной версии

Роман известной писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" выпустили в анимированной версии для электронной книги Kindle in Motion. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Анимированное издание создали, взяв за основу иллюстрации Джима Кея, оно выглядит как магическая газета Ежедневный пророк из выдуманного мира, в котором живет Гарри Поттер.
Сообщается, что в электронной книге оживают эпизоды популярного романа, например, потрет директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора и анимация Гарри и Хагрида, которые путешествуют на лодке.
"Во времена Генриха Восьмого в Англии был художник Гольбейн, и он рисовал красивые масляные портреты очень состоятельных членов суда. Что мне нравится в ранней портретной живописи, это то, что это изображения, которые показывают профессию или характер человека. Итак, в портрете Дамблдора, ключевая черта - его честность", - подчеркивал Кей еще в 2015 году, говоря о рисунках директора Хогвартса.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Великобритании выставили на продажу дом в средневековой деревне Саффолк, в котором проходили съемки серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере.