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Джеймс Бонд женится в новом фильме об агенте 007
05.09.2017 14:48

Джеймс Бонд женится в новом фильме об агенте 007

Легендарный киногерой  Джеймс Бонд в новом фильме об агенте 007 женится, передает Page Six со ссылкой на источники.

"Бонд уходит из секретной службы, он влюблен и женится", - сообщил один из инсайдеров.

Однако, согласно информации издания, супругу агента убьют, что вынудит его вернуться к работе вновь.

Также известно, что новая картина будет несколько походить на боевик "Заложница" с Лиамом Нисоном в роли отставного агента ЦРУ.

Сообщается, что в последнем фильме "007: Спектр" возлюбленной бонда была Мадлен Суонн в исполнении актрисы Леа Сейду. Якобы, в будущем фильме герои будут состоять в официальном браке.

Выход фильма в прокат ожидается в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме будет по-прежнему исполнять Дэниел Крейг.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, после многомесячных переговоров продюсеру фильмов о Джеймсе Бонде Барбаре Брокколи все же удалось уговорить Дэниела Крейга в пятый раз примерить образ суперагента.

Теги материала: Бонд, фильм, Агент 007, свадьба
Новости СМИ2
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