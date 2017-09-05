Джеймс Бонд женится в новом фильме об агенте 007

MIGnews.com.ua

Легендарный киногерой Джеймс Бонд в новом фильме об агенте 007 женится, передает Page Six со ссылкой на источники.

"Бонд уходит из секретной службы, он влюблен и женится", - сообщил один из инсайдеров.

Однако, согласно информации издания, супругу агента убьют, что вынудит его вернуться к работе вновь.

Также известно, что новая картина будет несколько походить на боевик "Заложница" с Лиамом Нисоном в роли отставного агента ЦРУ.

Сообщается, что в последнем фильме "007: Спектр" возлюбленной бонда была Мадлен Суонн в исполнении актрисы Леа Сейду. Якобы, в будущем фильме герои будут состоять в официальном браке.

Выход фильма в прокат ожидается в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме будет по-прежнему исполнять Дэниел Крейг.