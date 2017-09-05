Японец сыграл хит "Despacito" на калькуляторе и стал популярным

Автор YouTube-канала It's a small world из Японии опубликовал видео, в котором показано, как он играет мировой хит "Despacito" Луиса Фонси на двух калькуляторах.
Ролик стал очень популярным, успев собрать к настоящему моменту почти 200 тысяч просмотров.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, новое музыкальное видео на песню известной группы "Ленинград" менее чем за сутки набрало более 3,1 миллиона просмотров. Видео было обнародовано на видеохостинге YouTube.
Песня, на которую было снято новое видео имеет название "Ч.П.Х.". При этом в текущее время наиболее популярным клипом группы на видеохостинге является видео, отснятое на композицию "Экспонат", которое за полтора года собрало более 112 миллионов просмотров.