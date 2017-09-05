Японец сыграл хит "Despacito" на калькуляторе и стал популярным

MIGnews.com.ua

Автор YouTube-канала It's a small world из Японии опубликовал видео, в котором показано, как он играет мировой хит "Despacito" Луиса Фонси на двух калькуляторах.

Ролик стал очень популярным, успев собрать к настоящему моменту почти 200 тысяч просмотров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, н овое музыкальное видео на песню известной группы "Ленинград" менее чем за сутки набрало более 3,1 миллиона просмотров . Видео было обнародовано на видеохостинге YouTube.

Песня, на которую было снято новое видео имеет название "Ч.П.Х.". При этом в текущее время наиболее популярным клипом группы на видеохостинге является видео, отснятое на композицию "Экспонат", которое за полтора года собрало более 112 миллионов просмотров.