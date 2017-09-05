Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Японец сыграл хит "Despacito" на калькуляторе и стал популярным
05.09.2017 13:48

Японец сыграл хит "Despacito" на калькуляторе и стал популярным  Видеорепортаж

Автор YouTube-канала It's a small world из Японии опубликовал видео, в котором показано, как он играет мировой хит "Despacito" Луиса Фонси на двух калькуляторах.

Ролик стал очень популярным, успев собрать к настоящему моменту почти 200 тысяч просмотров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, новое музыкальное видео на песню известной группы "Ленинград" менее чем за сутки набрало более 3,1 миллиона просмотров. Видео было обнародовано на видеохостинге YouTube.

Песня, на которую было снято новое видео имеет название "Ч.П.Х.". При этом в текущее время наиболее популярным клипом группы на видеохостинге является видео, отснятое на композицию "Экспонат", которое за полтора года собрало более 112 миллионов просмотров.

Теги материала: видео, ролик, Япония, музыка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стал известен фильм-претендент на "Оскар" от Украины
Важное
Стал известен фильм-претендент на "Оскар" от Украины
В интернете видео с ударом молнии прямо кадр набрало почти 2 млн просмотров
Важное
В интернете видео с ударом молнии прямо кадр набрало почти 2 млн просмотров  Видеорепортаж
Великое солнечное затмение в США: фото, видео
Важное
Великое солнечное затмение в США: фото, видео  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В России лужа стала причиной массовой драки на свадьбе. ВИДЕО
Важное
В России лужа стала причиной массовой драки на свадьбе. ВИДЕО  Видеорепортаж
Пользователей сети шокировал трейлер последней серии 7 сезона "Игры престолов"
Важное
Пользователей сети шокировал трейлер последней серии 7 сезона "Игры престолов"  Видеорепортаж
Фильм "Гремлины" получит продолжение
Важное
Фильм "Гремлины" получит продолжение  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика