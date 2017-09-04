Джоли сообщила, когда вернется на экраны после длительного перерыва

MIGnews.com.ua

Американская актриса, кинорежиссёр и сценарист Анджелина Джоли рассказала, когда снова вернется к работе и сыграет в фильме, предает The Hollywood Reporter .

Джоли рассказала журналистам, что взяла перерыв сроком на год, который посвятила тому, чтобы полностью разобраться со сложной "семейной ситуацией", так как она рассталась с актером, продюсером, отцом своих детей Брэдом Питтом.

По словам звезды, следующий проект, в котором она, вероятно, примет участие в роли актрисы, станет сиквел диснеевской сказки "Малефисента" уже в 2017 году. Также Анджелина сообщила, что ей предоставили сценарий "Клеопатры", в котором она также может сыграть.

"Много разных вещей витает в воздухе", - подчеркнула актриса и отметила, что в текущее время она все еще не взяла на себя никаких обязательств.