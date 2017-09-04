Новый рекорд: В Германии официант пронес за раз 29 кружек пива. ВИДЕО

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В немецком городе Абенсберг местный официант Оливер Струмпфель ежедневно тренировался на протяжении нескольких месяцев, чтобы пронести рекордное количество полных кружек с пивом объемом один литр на расстоянии 40 метров, сообщает ВВС .

Сообщается, что в воскресенье, 3 сентября, Струмпфелю удалось пронести за раз 29 стаканов и тем самым побить мировой рекорд, который был установлен им же.

Перед тем, как пронести 29 стаканов, официант совершил не совсем удачную попытку и пронес только 27 бокалов, потом взял 31 кружку, однако в последние секунды две выпали, а комиссия зафиксировала рекорд в количестве 29 кружек с пивом. Вес пронесенных бокалов, к сведению, был равен более 69 килограммам.