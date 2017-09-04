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Новый рекорд: В Германии официант пронес за раз 29 кружек пива. ВИДЕО
04.09.2017 19:41

Новый рекорд: В Германии официант пронес за раз 29 кружек пива. ВИДЕО  Видеорепортаж

В немецком городе Абенсберг местный официант Оливер Струмпфель ежедневно тренировался на протяжении нескольких месяцев, чтобы пронести рекордное количество полных кружек с пивом объемом один литр на расстоянии 40 метров, сообщает ВВС.

Сообщается, что в воскресенье, 3 сентября, Струмпфелю удалось пронести за раз 29 стаканов и тем самым побить мировой рекорд, который был установлен им же.

Перед тем, как пронести 29 стаканов, официант совершил не совсем удачную попытку и пронес только 27 бокалов, потом взял 31 кружку, однако в последние секунды две выпали, а комиссия зафиксировала рекорд в количестве 29 кружек с пивом.  Вес пронесенных бокалов, к сведению, был равен более 69 килограммам.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Дуйсбург, люди возвели замок из песка, который был официально занесен во всемирную Книгу рекордов Гиннеса, как такой, что имеет наибольшую высоту. Сообщается, что для того, чтобы установить новый рекорд понадобилось более 3500 тонн песка. 

Теги материала: пиво, рекорд, Германия, Бавария, алкоголь
Новости СМИ2
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