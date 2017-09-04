Выбрана самая красивая страна в мире

Редакция серии путеводителей Rough Guide, благодаря голосованию читателей, выбрала наикрасивейшую страну на планете, которой была признана Шотландия, передает The Independent.
Сообщается, что Шотландия всего на несколько голосов обошла Канаду, одержавшую "серебро" рейтинга.
"Кто может отрицать, что эти дикие пляжи, глубокие озера и скалистые замки - одни из самых замечательных и красивых достопримечательностей в мире?", - сказано в публикации британского издания.
Кроме того, в список самых красивых стран мира вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Седьмую позицию читатели отдали Пнглии, а Уельса наградили почетным десятым местом. При этом туроператоры Шотландии надеются, что результаты всемирного рейтинга вызовут наплыв туристов в страну.
"Мы очень рады, что Шотландия получила эту замечательную награду от читателей Rough Guide. Но такие результаты не станут сюрпризом для всех, кто уже побывал в нашей стране", - прокомментировал награду исполнительный директор национальной туристической организации Шотландии VisitScotland Малкольм Ругхэд.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Ринат Ахметов вошел в список самых богатых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Рейтинг опубликован на официальном сайте Bloomberg. Примечательно, что финансы Ахметова с января 2017 года до текущего времени сократились на 45,8 миллиона долларов.