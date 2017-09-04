Выбрана самая красивая страна в мире

MIGnews.com.ua

Редакция серии путеводителей Rough Guide, благодаря голосованию читателей, выбрала наикрасивейшую страну на планете, которой была признана Шотландия, передает The Independent .

Сообщается, что Шотландия всего на несколько голосов обошла Канаду, одержавшую "серебро" рейтинга.

"Кто может отрицать, что эти дикие пляжи, глубокие озера и скалистые замки - одни из самых замечательных и красивых достопримечательностей в мире?", - сказано в публикации британского издания.

Кроме того, в список самых красивых стран мира вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Седьмую позицию читатели отдали Пнглии, а Уельса наградили почетным десятым местом. При этом туроператоры Шотландии надеются, что результаты всемирного рейтинга вызовут наплыв туристов в страну.

"Мы очень рады, что Шотландия получила эту замечательную награду от читателей Rough Guide. Но такие результаты не станут сюрпризом для всех, кто уже побывал в нашей стране", - прокомментировал награду исполнительный директор национальной туристической организации Шотландии VisitScotland Малкольм Ругхэд.