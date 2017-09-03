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Вакарчук с "Океаном Эльзы" запел на русском языке
03.09.2017 12:21

Вакарчук с "Океаном Эльзы" запел на русском языке  Видеорепортаж

В субботу, 2 сентября, известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" бесплатно выступила в Одессе, приурочив концерт ко Дню города. Во время выступления лидер группы Святослав Вакарчук исполнил композицию на русском языке. Видео с песней обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист и народный депутат Мустафа Найем.

Так, на видео можно проследить за тем, как Святослав исполняет вживую известную песню Леонида Утесова "У Черного моря", которая традиционно считается визитной карточкой Одессы.

"В Одессе Святослав Вакарчук спел на русском слова песни Леониду Утесова. Очень по-украински и очень по-одесски", - прокомментировал выступление Найем.

Стоит подчеркнуть, что Святослав во время исполнения забыл слова песни.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, группа "Океан Эльзы" заявила о том, что временно не будет давать концерты. Такое заявление представители музыкального коллектива сделали во время своего концерта, посвященного Дню Независимости 24 августа в Харькове. По словам артистов, они берут лишь временный "творческий отпуск".

Вакарчук отметил, что в настоящее время он делает то, что может, и считает самым эффективным.

Теги материала: Океан Эльзы, группа, певец, исполнитель, песня, одесса
Новости СМИ2
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