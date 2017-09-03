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Нью-йоркский музей разрешил посетителям справлять нужду в унитаз из золота
03.09.2017 10:57

Нью-йоркский музей разрешил посетителям справлять нужду в унитаз из золота  Видеорепортаж

Каждый желающий воспользоваться золотым унитазом может сделать это до 15 сентября в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, сообщает Business Insider.

Сообщается, что экспонат под названием "Америка" демонстрируется в музее уже на протяжении почти года. При этом сантехническое устройство, изготовленное из 18-каратного золота, - функциональное, им можно пользоваться по прямому назначению.

Золотым унитазом, по состоянию на сегодня, воспользовались уже более 100 тысяч посетителей. Люди на протяжении нескольких часов ждали своей очереди, чтобы посетить уборную с драгоценной инсталляцией, которая была обустроена на пятом этаже. Драгоценный экспонат был сооружен итальянским дизайнером Маурицио Каттеланом на основе классической модели Kohler.

Подчеркивается, что главное предназначение данного унитаза - дать широкой общественности доступ к роскоши, которая, казалось бы, предназначена для 1 процента. Произведение искусства будет демонтировано 15 сентября.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Криштиану Роналду решил обновить коллекцию собственного музея, расположенного на родине спортсмена Мадейре. Известно, что в числе экспонатов посетители музея могут видеть теперь не только кубки и медали, но бутсы, щедро усыпанные стразами Swarovski.  

Теги материала: туалет, Золото, музей, драгоценный металл, нужды
Новости СМИ2
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