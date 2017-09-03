Нью-йоркский музей разрешил посетителям справлять нужду в унитаз из золота

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Каждый желающий воспользоваться золотым унитазом может сделать это до 15 сентября в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, сообщает Business Insider .

Сообщается, что экспонат под названием "Америка" демонстрируется в музее уже на протяжении почти года. При этом сантехническое устройство, изготовленное из 18-каратного золота, - функциональное, им можно пользоваться по прямому назначению.

Золотым унитазом, по состоянию на сегодня, воспользовались уже более 100 тысяч посетителей. Люди на протяжении нескольких часов ждали своей очереди, чтобы посетить уборную с драгоценной инсталляцией, которая была обустроена на пятом этаже. Драгоценный экспонат был сооружен итальянским дизайнером Маурицио Каттеланом на основе классической модели Kohler.

Подчеркивается, что главное предназначение данного унитаза - дать широкой общественности доступ к роскоши, которая, казалось бы, предназначена для 1 процента. Произведение искусства будет демонтировано 15 сентября.