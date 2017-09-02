Звезда бурлеска Дита фон Тиз засветилась в украинской вышиванке

MIGnews.com.ua

Бывшая жена Мэрлина Мэнсона, американка Дита фон Тиз надела на встречу с фанатами украинскую традиционную вышиванку. Фото в наряде от украинского дизайнера женщина обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Сообщается, что рубашка, в которой предстала на фото женщина, была выполнена украинским дизайнером Vita Kin.

Длинное белое платье из льна с широкими рукавами и вырезом на завязках, украшенное красной узорчатой вышивкой, актриса дополнила красными босоножками, клатчем из бархата, бордовой помадой и круглыми очками.

Известно, что в таком образе звезда появилась на встрече со своими поклонниками в Майами, куда она не так давно приехала со своим новым шоу.