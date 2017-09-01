В Netflix будут продавать наркотики с названием своих сериалов

MIGnews.com.ua

У стримингового видеосервиса Netflix стартовала продажа нескольких сортов марихуаны, которые получили названия в честь популярных телесериалов, сообщает Dazed .

Сообщается, что на территории Калифорнии, где употребление марихуаны является легальным, каннабис продается в фирменных банках ограниченным выпуском. Среди названий марихуаны можно встретить упоминания о сериалах "Диета из Санта-Клариты", "Конь Боджек", "Замедленное развитие" и других.

При этом, по словам исполнительного креативного директора агентства Carrot Джонатана Санторо, чисто технически компания Netflix не нарушает закон и продает не марихуану. Благодаря адвокатом, руководство Netflix придумало схему продажи.

В итоге, появилась серия из 12 видов аптечной марихуаны в стиле разных сериалов компании. Например, индика отлично подойдет для легких и глупых сериалов, а сатива способна усилить впечатление от разнообразных драматических шоу.