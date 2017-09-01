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В Netflix будут продавать наркотики с названием своих сериалов
01.09.2017 20:56

В Netflix будут продавать наркотики с названием своих сериалов

У стримингового видеосервиса Netflix стартовала продажа нескольких сортов марихуаны, которые получили названия в честь популярных телесериалов, сообщает Dazed.

Сообщается, что на территории Калифорнии, где употребление марихуаны является легальным, каннабис продается в фирменных банках ограниченным выпуском. Среди названий марихуаны можно встретить упоминания о сериалах "Диета из Санта-Клариты", "Конь Боджек", "Замедленное развитие" и других.

При этом, по словам исполнительного креативного директора агентства Carrot Джонатана Санторо, чисто технически компания Netflix не нарушает закон и продает не марихуану. Благодаря адвокатом, руководство Netflix придумало схему продажи.

В итоге, появилась серия из 12 видов аптечной марихуаны в стиле разных сериалов компании. Например, индика отлично подойдет для легких и глупых сериалов, а сатива способна усилить впечатление от разнообразных драматических шоу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, композитора анимационного сериала "Симпсоны" Альфа Клаузена уволили после 27 лет работы. Продюсер шоу Ричард Сакаи заявил ему, что для 29-го сезона требуется "другой тип" музыки.

Теги материала: сериал, фильм, наркотики, схема, марихуана
Новости СМИ2
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