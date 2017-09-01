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Новый клип скандальной группы "Ленинград" за сутки просмотрели 3,1 млн человек
01.09.2017 17:59

Новый клип скандальной группы "Ленинград" за сутки просмотрели 3,1 млн человек  Видеорепортаж

Новое музыкальное видео на песню известной группы "Ленинград" менее чем за сутки набрало более 3,1 миллиона просмотров. Видео было обнародовано на видеохостинге YouTube.

Песня, на которую было снято новое видео имеет название "Ч.П.Х.". При этом в текущее время наиболее популярным клипом группы на видеохостинге является видео, отснятое на композицию "Экспонат", которое за полтора года собрало более 112 миллионов просмотров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в клипе помимо солиста группы Сергея Шнурова снялись футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров, рэперы Pharaoh и ST.

 

В клипе спародировано музыкальное рэп-состязание (баттл) двух рэперов - Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойного (Вячеслав Машнов/Карелин). Действие происходит в кабаке, зал которого заполнен людьми.

Теги материала: клип, группа, Ленинград, песня, просмотр
Новости СМИ2
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