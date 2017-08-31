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Киану Ривз и Вайнона Райдер снова вместе: актеры снимутся в забавной комедии
31.08.2017 20:21

Киану Ривз и Вайнона Райдер снова вместе: актеры снимутся в забавной комедии

Голливудские актеры Киану Ривз и Вайнона Райдер стали героями романтической комедии "Пункт назначения: Свадьба", сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что над фильмом работает бывший сценарист и исполнительный продюсер сериала "Без ума от тебя" Виктор Левин.

По сюжету, два жалких и неприятных героя приезжают на свадьбу в качестве гостей. За время праздничного уикенда они влюбляются друг в друга.

Напомним, для Ривза и Райдер это третий совместный проект после "Дракулы" (1992) и "Помутнения" (2006).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитый голливудский актер Киану Ривз заявил, что ему уже поздно заводить детей.

Известно, что в 2000 году у артиста и его подруги Дженнифер Сайм родилась мертворожденная дочь Ава Арчер Сайм-Ривз. Ривз и Сайм расстались, а в 2001 году бывшая возлюбленная погибла в ДТП.

Теги материала: Киану Ривз, актриса, сьемки, комедия
Новости СМИ2
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