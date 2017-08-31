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"Ленинград" выпустил новый скандальный клип с популярным футболистом, журналистом и рэпером
31.08.2017 19:36

"Ленинград" выпустил новый скандальный клип с популярным футболистом, журналистом и рэпером  Видеорепортаж

Российская группа "Ленинград" выпустила скандальный клип на новую песню "Ч.П.Х."

В клипе помимо солиста группы Сергея Шнурова снялись футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров, рэперы Pharaoh и ST.

По сюжетц, действие клипа разворачивается в одном из баров Санкт-Петербурга. Героиня, которая оказалась "здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу", заказывает шампанское, а в ответ Шнур поднимается на сцену и поет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга "Ленинград" презентовала поклонникам свежий видеоклип, снятый на песню "Экстаз", главную роль в котором исполнила российская актриса Светлана Ходченкова.

В клипе актриса предстала в раскрепощенном образе и снялась в постельных сценах. Стоит отметить, что данное видео стало самым длинным за историю группы, его длительность - более десяти минут.

Теги материала: Ленинград, клип, футболист, рэпер
Новости СМИ2
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