Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Тейлор Свифт обошла Адель и побила все рекорды с новым клипом
30.08.2017 15:35

Тейлор Свифт обошла Адель и побила все рекорды с новым клипом  Видеорепортаж

Популярная американская звезда Тейлор Свифт побила рекорд своей британской исполнительницы Адель на YouTube, сообщает Evening Standard.

Сообщается, что новый клип Тейлор Свифт Look What You Made Me Do был представлен на церемонии награждения MTV Video Music Awards и опубликован в YouTube. За первые 24 часа он набрал 28 млн просмотров. По состоянию на 30 августа видео посмотрели почти 74 млн раз.

Известно, что предыдущий рекорд принадлежал Адель, поскольку в 2015 году ее клип Hello набрал 27,7 млн просмотров за первые сутки после публикации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по версии американского журнала Forbes ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц возглавила Тейлор Свифт, которая за 12 месяцев заработала 170 млн долларов.

Теги материала: Тейлор Свифт, рекорд, Адель, клип
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Еще одна серия "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам
Важное
Еще одна серия "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам
Китайцы построили самую большую в мире скульптуру из песка
Важное
Китайцы построили самую большую в мире скульптуру из песка
Фильм украинского производства установил рекорд по кассовым сборам
Важное
Фильм украинского производства установил рекорд по кассовым сборам
Клип на песню "Despacito" набрал 3 млрд просмотров и установил рекорд на YouTube
Важное
Клип на песню "Despacito" набрал 3 млрд просмотров и установил рекорд на YouTube
Британская рок-группа сняла уже второй клип в Киеве
Важное
Британская рок-группа сняла уже второй клип в Киеве  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Coldplay повеселили поклонников новым клипом
Важное
Coldplay повеселили поклонников новым клипом  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика