Тейлор Свифт обошла Адель и побила все рекорды с новым клипом

Популярная американская звезда Тейлор Свифт побила рекорд своей британской исполнительницы Адель на YouTube, сообщает Evening Standard.

Сообщается, что новый клип Тейлор Свифт Look What You Made Me Do был представлен на церемонии награждения MTV Video Music Awards и опубликован в YouTube. За первые 24 часа он набрал 28 млн просмотров. По состоянию на 30 августа видео посмотрели почти 74 млн раз.

Известно, что предыдущий рекорд принадлежал Адель, поскольку в 2015 году ее клип Hello набрал 27,7 млн просмотров за первые сутки после публикации.