Спрятавшийся от урагана "Харви" в автомобиле ястреб стал звездой интернета

MIGnews.com.ua

В интернете видео испуганного ураганом "Харви" ястреба набрало менее чем за сутки более 7 млн просмотров и 274 тысячи лайков в Facebook.

В Хьюстоне, штат Техас, американец обнаружил у себя в машине испуганного ястреба, который замер, забившись на заднем сиденье авто.

Мужчина попытался высадить птицу, чтобы она улетела, однако ястреб оставался на месте. В результате американец привез перепуганную птицу домой, напоил его водой и накормил курятиной, после чего вызвал ветеринара, который забрал птицу для реабилитации.