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Спрятавшийся от урагана "Харви" в автомобиле ястреб стал звездой интернета
29.08.2017 14:58

Спрятавшийся от урагана "Харви" в автомобиле ястреб стал звездой интернета  Видеорепортаж

В интернете видео испуганного ураганом "Харви" ястреба набрало менее чем за сутки более 7 млн просмотров и 274 тысячи лайков в Facebook.

В Хьюстоне, штат Техас, американец обнаружил у себя в машине испуганного ястреба, который замер, забившись на заднем сиденье авто.

Мужчина попытался высадить птицу, чтобы она улетела, однако ястреб оставался на месте. В результате американец привез перепуганную птицу домой, напоил его водой и накормил курятиной, после чего вызвал ветеринара, который забрал птицу для реабилитации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в соцсети Facebook приобрела вирусную популярность фотография пса, разгуливающего с пакетом собачьего корма в зубах по улицам техасского города Синтон после урагана "Харви". 

 

Теги материала: птица, ураган, страх, США
Новости СМИ2
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