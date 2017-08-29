Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
В сети набирает популярность пародия на "Игру престолов", из который сделали "Служебный роман"
29.08.2017 12:42

В сети набирает популярность пародия на "Игру престолов", из который сделали "Служебный роман"  Видеорепортаж

В интернете опбликовали пародию на сериал Игра престолов, в которой звучит диалог из известного советского фильма "Служебный роман".

В видео использованы кадры из седьмого сезона Игры престолов, в которых главные герои, наконец-то встретились и разговаривают друг с другом. В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма.

Дейнерис Таргариен предстает в образе Людмилы Прокофьевны, а Джон Сноу, соответственно, играет Анатолия Новосельцева.

Ролик набрал уже более 180 тысяч просмотров.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Юлия Тимошенко сменила имидж, превратившись в героиню "Игры престолов".

Теги материала: Игра Престолов, пародия, фильм
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В сети появился трейлер нового сериала с актером из "Игры Престолов"
Важное
В сети появился трейлер нового сериала с актером из "Игры Престолов"  Видеорепортаж
Тимошенко сменила имидж, превратившись в героиню "Игры престолов"
Важное
Тимошенко сменила имидж, превратившись в героиню "Игры престолов"  Фоторепортаж
Фильм с участием Мэрилин Монро признан лучшей комедией всех времен
Важное
Фильм с участием Мэрилин Монро признан лучшей комедией всех времен  Фоторепортаж
Названы актеры, которые сыграют Фредди Меркьюри и музыкантов "Queen" в новом фильме
Важное
Названы актеры, которые сыграют Фредди Меркьюри и музыкантов "Queen" в новом фильме
Forbes определил, кто из актеров получает самые высокие гонорары
Важное
Forbes определил, кто из актеров получает самые высокие гонорары
Пользователей сети шокировал трейлер последней серии 7 сезона "Игры престолов"
Важное
Пользователей сети шокировал трейлер последней серии 7 сезона "Игры престолов"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика