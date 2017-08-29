В сети набирает популярность пародия на "Игру престолов", из который сделали "Служебный роман"

MIGnews.com.ua

В интернете опбликовали пародию на сериал Игра престолов, в которой звучит диалог из известного советского фильма "Служебный роман".

В видео использованы кадры из седьмого сезона Игры престолов, в которых главные герои, наконец-то встретились и разговаривают друг с другом. В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма.

Дейнерис Таргариен предстает в образе Людмилы Прокофьевны, а Джон Сноу, соответственно, играет Анатолия Новосельцева.

Ролик набрал уже более 180 тысяч просмотров.