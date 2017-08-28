В сети появился трейлер нового сериала с актером из "Игры Престолов"

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Телеканал ВВС в своем Twitter опубликовал тизер нового сериала "Порох", в котором снялся звезда "Игры престолов" Кит Харингтон.

"Осень близко", - подписал видео канал, обыгрывая главный слоган "Игры престолов" о приближающейся зиме.

Сообщается, что мини-сериал состоит из трех частей и посвящен Пороховому заговору 1605 года.

Харингтон перевоплотился в лидера английских католиков Роберта Кейтсби - одного из тех, кто планировал заговор.

Известно, что еще одного участника заговора - Гая Фокса - сыграл Том Каллен. В сериале также снялись Лив Тайлер из "Властелина колец" и Марк Гейтисс из "Шерлока" и "Игры престолов".

Autumn is coming...



Kit Harington stars as Robert Catesby in our new 3-part drama #Gunpowder. Coming soon. pic.twitter.com/3tWHBwcZbs — BBC One (@BBCOne) 28 августа 2017 г.