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В сети появился трейлер нового сериала с актером из "Игры Престолов"
28.08.2017 17:18

В сети появился трейлер нового сериала с актером из "Игры Престолов"  Видеорепортаж

Телеканал ВВС в своем Twitter опубликовал тизер нового сериала "Порох", в котором снялся звезда "Игры престолов" Кит Харингтон. 

"Осень близко", - подписал видео канал, обыгрывая главный слоган "Игры престолов" о приближающейся зиме.

Сообщается, что мини-сериал состоит из трех частей и посвящен Пороховому заговору 1605 года.

Харингтон перевоплотился в лидера английских католиков Роберта Кейтсби - одного из тех, кто планировал заговор.

Известно, что еще одного участника заговора - Гая Фокса - сыграл Том Каллен. В сериале также снялись Лив Тайлер из "Властелина колец" и Марк Гейтисс из "Шерлока" и "Игры престолов".

 

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети был обнародован новый трейлер финальной седьмой серии седьмого сезона американского драматического телесериала в жанре фэнтези "Игра престолов".

Теги материала: Игра Престолов, сериал, ВВС, трейлер
Новости СМИ2
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