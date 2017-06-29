На крупнейшем кинофестивале Чехии покажут четыре украинских фильма

MIGnews.com.ua

На кинофестивале в Карловых Варах Украина представит два фильма, среди которых "Граница" и "Сломя голову". О соответствующем факте заявил председатель Госкино Филипп Ильенко во время проведения пресс-конференции, сообщает УНН.

"В программе главный фильм "Граница" и в программе "С Запада на Восток "- фильм" Сломя голову "режиссера Марины Степанской. Кроме того, украинское кино, украинские кинопроекты будут достаточно широко представлены в других индустриальных программах фестиваля", - заявил Ильенко.

Кроме того, он добавил, что в программе Work in progress будет показана полнометражная игровая картина "Вулкан", режиссером которой стал Роман Бондарчук.

Ильенко подчеркнул, что также будет презентован дебютный игровой фильм "Стасис" режиссера Мантаса Кведаравичюса.

"В рамках индустриальной платформы пройдет Workshop meet point Intensive, для участия в котором отобран сценарий фильма "Памфир" режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука. К индустриальной секции Docutalents отобраны документальный кинопроект режиссеров Вики Торентон и Павла Юрова "Ностальджия", -подытожил председатель Госкино.