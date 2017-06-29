Ольга Фреймут родила третьего ребенка в День Конституции Украины

В четверг, 29 июня, стало известно, что в День Конституции Украины популярная телеведущая Ольга Фреймут родила дочь.
Радостным событием Фреймут поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото.
Также ведущая не стала держать интригу и сразу рассекретила имя дочери: девочку назвали Евдокия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, американская певица Бейонсе и рэпер Jay-Z стали родителями во второй раз, певица родила двойню.
Ранее сообщалось, в социальной сети Instagram американская поп-дива Бейонсе сообщила, ожидает двойню. Певица опубликовала фото, которое подписала словами: " Мы бы хотели поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были дважды благословлены. Мы невероятно благодарны, что наша семья вырастет на два человека, и мы благодарны вам за ваши добрые пожелания. - Картеры".