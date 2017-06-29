Ольга Фреймут родила третьего ребенка в День Конституции Украины

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, стало известно, что в День Конституции Украины популярная телеведущая Ольга Фреймут родила дочь.

Радостным событием Фреймут поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото.

Также ведущая не стала держать интригу и сразу рассекретила имя дочери: девочку назвали Евдокия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американская певица Бейонсе и рэпер Jay-Z стали родителями во второй раз, певица родила двойню.