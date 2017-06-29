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Ольга Фреймут родила третьего ребенка в День Конституции Украины
29.06.2017 12:12

Ольга Фреймут родила третьего ребенка в День Конституции Украины  Фоторепортаж

В четверг, 29 июня, стало известно, что в День Конституции Украины популярная телеведущая Ольга Фреймут родила дочь.

Радостным событием Фреймут поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото.

Также ведущая не стала держать интригу и сразу рассекретила имя дочери: девочку назвали Евдокия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американская певица Бейонсе и рэпер Jay-Z стали родителями во второй раз, певица родила двойню.

Ранее сообщалось, в социальной сети Instagram американская поп-дива Бейонсе сообщила, ожидает двойню. Певица опубликовала фото, которое подписала словами: " Мы бы хотели поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были дважды благословлены. Мы невероятно благодарны, что наша семья вырастет на два человека, и мы благодарны вам за ваши добрые пожелания. - Картеры".

Теги материала: телеведущая, роды, дочь, День Конституции
Новости СМИ2
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