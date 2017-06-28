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Легенда французского кино Катрин Денев предстала в новом образе для рекламы Louis Vuitton
28.06.2017 16:41

Легенда французского кино Катрин Денев предстала в новом образе для рекламы Louis Vuitton  Фоторепортаж

Креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер опубликовал в своем Instagram новый рекламный снимок, передает Bazaar.

На фото в неожиданном образе предстала 73-летняя Катрин Денев в компании молодого французского актера Кевина Мишеля. 

Публикация уже обзавелась десятками восторженных комментариев: актриса действительно выглядит прекрасно. Автор снимка является Брюс Вебер, который уже не первый раз сотрудничает с французским модным Домом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Париже неизвестный мужчина организовал вооруженное ограбление магазина Louis Vuitton на Елисейских Полях.

Известно, что сумки Louis Vuitton стоят от 2000 долларов и выше. Туристы рассказали, что все ограбление бутика заняло около пяти минут.

Ранее сообщалось, российский артист эстрады, пародист и супруг российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой обнародовал фотографию своей жены, загорающей во время отдыха.

 

 

Теги материала: бренд, сумка, Франция, актриса
Новости СМИ2
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