На ферме в США щенок завел необычную дружбу

MIGnews.com.ua

В Соединенных Штатах Америки на ферме Sunflower Farm Creamery в городе Камберленд в штате Мэн проживают 47 козлят. Недавно к ним присоединился щенок сенбернара по кличке Франциск. Соответствующее видео опубликовано на канале Sunflower Farm Creamery на YouTube.

Отмечается, что щенок быстро подружился с другими обитателями фермы, теперь он играет с козлятами и виляет хвостом, когда видит их.

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