На ферме в США щенок завел необычную дружбу

В Соединенных Штатах Америки на ферме Sunflower Farm Creamery в городе Камберленд в штате Мэн проживают 47 козлят. Недавно к ним присоединился щенок сенбернара по кличке Франциск. Соответствующее видео опубликовано на канале Sunflower Farm Creamery на YouTube.
Отмечается, что щенок быстро подружился с другими обитателями фермы, теперь он играет с козлятами и виляет хвостом, когда видит их.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Киевский зоопарк поделился видеороликом, на котором видно, как его животные радуются ливню.
Также напомним, что на ежегодном конкурсе в Калифорнии выбрали самую уродливую собаку, ею стал неаполитанский мастиф по кличке Марта. Кроме него, в финал попали еще 13 собак, однако мастиф с огромными челюстями покорил публику и жюри.