Evanescence после концерта в Киеве "примерили" на себя вышиванки

В социальной сети Instagram на официальной страничке популярной американской поп-группы Evanescence появилось изображение всего состава группы в украинских вышиванках.
Пост подписан словами: "YES! #ukraine #fanart" и вызвал бурную реакцию почитателей группы. О том, кто является автором фанарта, пока что ничего неизвестно.
Напомним, группа Evanescence выступила в Киеве 26-го июня.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что после концерта 30 мая в Ивано-Франковске он умудрился сжечь свои джинсы.
Ранее сообщалось, что во время очередного выхода в свет кронпринцесса Дании Мари надела украинскую вышиванку.
На снимке можно увидеть кронпринца Дании Фредерика и кронпринцессу Мари на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.