Evanescence после концерта в Киеве "примерили" на себя вышиванки

MIGnews.com.ua

В социальной сети Instagram на официальной страничке популярной американской поп-группы Evanescence появилось изображение всего состава группы в украинских вышиванках.

Пост подписан словами: "YES! #ukraine #fanart" и вызвал бурную реакцию почитателей группы. О том, кто является автором фанарта, пока что ничего неизвестно.

Напомним, группа Evanescence выступила в Киеве 26-го июня.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что после концерта 30 мая в Ивано-Франковске он умудрился сжечь свои джинсы.

Ранее сообщалось, что во время очередного выхода в свет кронпринцесса Дании Мари надела украинскую вышиванку.

На снимке можно увидеть кронпринца Дании Фредерика и кронпринцессу Мари на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.