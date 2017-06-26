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Саге о Гарри Поттере исполняется 20 лет
26.06.2017 13:39

Саге о Гарри Поттере исполняется 20 лет

В понедельник, 26 июня, первой публикации фэнтезийной саги о Гарри Поттере знаменитой британской писательницы Джоан Роулинг исполнилось 20 лет. Об этом сообщает ВВС.

В этот день в 1997 году лондонское издательство Bloomsbury выпустило первую книгу серии "Гарри Поттер и философский камень".

В настоящее время в мире продали как минимум 450 миллионов экземпляров семи частей о волшебнике. В свою очередь, восемь фильмов заработали приблизительно 7,7 миллиардов в мировом прокате, также был выпущен спин-офф "Фантастические звери и где они обитают" и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Сейчас "Гарри Поттер" является франшизой, которая оценивается в миллиарды долларов, а Роулинг стала первым долларовым миллиардером, который разбогател благодаря писательству.

Интересные факты о "Гарри Поттере":

1. Самый неуспешный фильм о Гарри Поттере заработал 90 миллионов долларов - больше, чем самые успешные "Сумерки".

2. Каждый фильм о Гарри Поттере входит в 50 самых кассовых фильмов в истории.

3. Актрисе Ширли Хендерсон, которая сыграла 13-летнюю Плаксу Миртл, на момент съемок было 37 лет.

4. Джоан Роулинг говорит, что идея написать книгу о Гарри Поттере закралась ей в голову, когда она ждала поезд, который опаздывал на четыре часа.

5. Патронус Рона в фильме - собака джек-рассел-терьер, а эта порода известна тем, что охотится на выдр. Патронус Гермионы - выдра.

6. Во время съемок фильмов Дэниэл Рэдклифф сломал более 80 "волшебных палочек", потому что использовал их как барабанные палочки.

7. Роулинг хотела убить Рона Уизли в середине эпопеи, но потом решила оставить его в живых.

8. Дементоры в поттериане символизировали депрессию Джоан Роулинг.

9. Во время съемок последнего фильма Мэгги Смит поборола рак груди, потому что не хотела огорчать поклонников.

10. Все книги в кабинете Дамблдора на самом деле состаренные справочники "Желтые страницы".

11. В день выхода Узника Азкабана в Англии, издатель попросил магазины не начинать продажи до официального окончания учебного дня, чтобы избежать массовых прогулов.

12. Профессор МакГонагалл была прекрасным игроком в квиддич. Но на 7 курсе во время игры против Слизерина после фола со стороны противника она упала с метлы, сломала несколько ребер, получила сотрясение мозга, и в спорт уже не вернулась. Зато именно тогда родилось ее легендарное чувство спортивного соперничества с этим факультетом, которое мы видим в книгах, - никто не болеет так рьяно против Слизерина, как глава факультета Гриффиндор.

13. Первыми и последними словами Добби в книгах стали: "Гарри Поттер!"

14. Если бы маггл подошел к Хогвартсу, то увидел бы старое разваливающееся здание с табличкой: "Не входить, опасность!"

15. Первый вопрос, который Снейп задает Гарри: "Поттер! Что будет, если смешать измельченный корень асфоделя с настойкой полыни?". На Викторианском языке цветов асфодель - разновидность лилии, означающая "Мое сожаление последует за тобой в могилу". А полынь означает "отсутствие" и обычно символизирует горькое сожаление. Таким образом, фраза Снейпа может быть истолкована как: "Я горько сожалею о смерти Лили".

Как сообщал MIGnews.com.ua, известная британская писательница Джоан Роулинг рассказала о прадедушке Гарри Поттера.

Теги материала: Поттер, Джоан Роулинг, книга, кино, юбилей, издательство
Новости СМИ2
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