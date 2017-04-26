Продюсеры сообщили о дате выхода IX эпизода "Звездных войн" и о переносе другой культовой киноленты

MIGnews.com.ua

Корпорация Disney и кинокомпания Lucasfilm назвали дату релиза нового, IX эпизода культовой фантастической франшизы "Звездные войны", передает Зеркало недели.

Премьера IX эпизода состоится 24 мая 2019 года, при этом сообщается, что создатели франшизы нарушили традицию, согласно которой каждая из частей выходила в прокат в декабре.

Помимо этого, данный эпизод - последний в третьей по счету трилогии. По словам руководителя Disney Боба Айгера, компания планирует выпускать продолжения франшизы еще, как минимум, 15 лет. При этом между восьмой и девятой частью поклонники фильма смогут насладиться спин-оффом о Хане Соло, выход которого запланирован на 25 мая 2018 года.

Компания Disney также известила зрителей о том, что переносится премьера нового фильма об Индиане Джонсе. Теперь ее можно будет увидеть на год позже, не 19 июля 2019 года, а 10 июля 2020 года.