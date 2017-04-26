Живая кукла: американка потратила более $30 тысяч ради внешности Барби

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Жительница Лос Анжелеса Офелия Ванита потратила более 32 тысяч долларов, чтобы стать похожей на Барби, сообщает Корреспондент .

По данным источника, часть этой суммы женщина потратила на различные себе инъекции ботокса и дермального наполнителя, косметические процедуры, а также на пластические операции. Офелия сделала себе ринопластику, пластику ягодиц и изменила форму груди.

Кроме этого, американская Барби планирует удалить ребра, чтобы талия стала уже.

По словам Офелии, она любила играть в куклы Барби с детства и когда повзрослела, то поняла, что хочет быть на нее похожей.