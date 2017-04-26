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Живая кукла: американка потратила более $30 тысяч ради внешности Барби
26.04.2017 11:17

Живая кукла: американка потратила более $30 тысяч ради внешности Барби  Фоторепортаж

Жительница Лос Анжелеса Офелия Ванита потратила более 32 тысяч долларов, чтобы стать похожей на Барби, сообщает Корреспондент.

По данным источника, часть этой суммы женщина потратила на различные себе инъекции ботокса и дермального наполнителя,  косметические процедуры, а также на пластические операции. Офелия сделала себе ринопластику, пластику ягодиц и изменила форму груди.

Кроме этого, американская Барби планирует удалить ребра, чтобы талия стала уже.

По словам Офелии, она любила играть в куклы Барби с детства и когда повзрослела, то поняла, что хочет быть на нее похожей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жена и мама пятерых детей, Нанетт Хэммонд, потратила около полумиллиона долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Теги материала: ФОТО, Барби, кукла, пластическая хирургия
Новости СМИ2
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