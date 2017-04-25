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Ступка-младший и Логунова впервые стали родителями
25.04.2017 21:46

Ступка-младший и Логунова впервые стали родителями  Фоторепортаж

Во вторник, 25 апреля, украинский актер Дмитрий Ступка и его супруга телеведущая Полина Логунова впервые стали родителями. Об этом они оба сообщили на своих страницах в Instagram.

Ступка опубликовал свое фото во врачебном халате, он присутствовал на родах жены.

Однако Логунова, рассказала обо всем, что испытала, и поблагодарила докторов, подруг и своего мужа.

"Я орала громче взрыва атомной войны, мои волшебные доктора, мои невообразимо любимые подруги и мой любимый папочка @stupka777 спасибо всем Вам, мне было бы невозможно сделать это без такой поддержки. Димочка, ты герой. P.S. Я чуть не сдохла", - написала она.

Помимо этого, журналисты сообщили, что у Ступки и Логуновой родилась дочь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, у вокалиста группы О.Torvald, представляющей Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", Евгения Галича родился сын.

Теги материала: Ступка, ребенок, роды, актер, телеведущая, фото
Новости СМИ2
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