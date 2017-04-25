Французский актер Пьер Ришар был замечен в компании украинки в Киеве

В социальной сети Facebook пользователь Лидия Маркова опубликовала пост о том, что знаменитый французский актер и режиссер Пьер Ришар прилетел в Украину.
Актер был запечатлен на одной из улиц Киева.
"Жизнь прекрасна! Наше детство прошло на таких легендарных фильмах как "Игрушка", "Невезучие", "Папаши", "Беглецы" и др. с великолепным Пьером Ришаром! Сегодня замечательный актер приехал в Киев и встретится с ним это чудо! Мечты сбываются, главное верить!" - подписала фотографии с артистом женщина.
Судя по фото в соцсетях, Ришар также посетил винный дом Wine House.
Напомним, в январе Пьер Ришар отказался от гастролей в аннексированном Крыму, которые должны были состояться в феврале. В Крыму Ришар собирался показать комедию "Пьер Ричард III".
Как сообщал MIGnews.com.ua, известный своими комедийными ролями, французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в оккупированный Крым, где 10 и 11 февраля планировались его выступления со спектаклем "Пьер Ричард III".