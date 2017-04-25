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Французский актер Пьер Ришар был замечен в компании украинки в Киеве
25.04.2017 14:58

Французский актер Пьер Ришар был замечен в компании украинки в Киеве  Фоторепортаж

В социальной сети Facebook пользователь Лидия Маркова опубликовала пост о том, что знаменитый французский актер и режиссер Пьер Ришар прилетел в Украину. 

Актер был запечатлен на одной из улиц Киева.

"Жизнь прекрасна! Наше детство прошло на таких легендарных фильмах как "Игрушка", "Невезучие", "Папаши", "Беглецы" и др. с великолепным Пьером Ришаром! Сегодня замечательный актер приехал в Киев и встретится с ним это чудо! Мечты сбываются, главное верить!" - подписала фотографии  с артистом женщина.

Судя по фото в соцсетях, Ришар также посетил винный дом Wine House.

Напомним, в январе Пьер Ришар отказался от гастролей в аннексированном Крыму, которые должны были состояться в феврале. В Крыму Ришар собирался показать комедию "Пьер Ричард III".

Как сообщал MIGnews.com.ua, известный своими комедийными ролями, французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в оккупированный Крым, где 10 и 11 февраля планировались его выступления со спектаклем "Пьер Ричард III".

 

Теги материала: актер, Украина, посещение, Киев, Франция
Новости СМИ2
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