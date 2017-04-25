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Элтон Джон заразился редкой и опасной болезнью
25.04.2017 13:37

Элтон Джон заразился редкой и опасной болезнью

Легендарный британский певец, сер Элтон Джон, во время своих гастролей по Южной Америке заразился редкой, но очень опасной болезнью, передает ABC News и US Magazine.

По словам пресс-секретаря артиста, вернувшись в Англию, он попал в больницу и даже два дня пробыл в отделении интенсивной терапии.

Семидесятилетний музыкант почувствовал себя очень плохо в самолете, возвращаясь домой из южноамериканского турне. После двух ночей в палате интенсивной терапии его отпустили домой. Точно определить возбудителя не удалось, но в официальном заявлении речь шла о "редкой и потенциально смертельной бактериальной инфекции".

Концерты, запланированные на апрель и май, отменены из-за состояния здоровья звезды.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, менеджер знаменитого британского певца Джорджа Майкла сообщил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Сер Элтон Джон рассказал, что он глубоко шокирован новостью о кончине своего любимого друга и замечательного артиста.

Теги материала: Элтон Джон, болезнь, опасность, звезда
Новости СМИ2
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