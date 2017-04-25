В Великобритании продали шубу выжившей бортпроводницы "Титаника"

MIGnews.com.ua

Шубу бортпроводницы первого класса пассажирского лайнера "Титаник" выставили на аукцион в Великобритании, передает Xinhua.

Женщину звали Мейбл Беннет, и она выжила во время катастрофы.

Сообщается, что начальная цена лота составляла 80 000 фунтов - около 102 500 долларов США. Однако в итоге был продан почти в два раза дороже - за 181 000 фунтов (232 000 долларов США).

Предмет гардероба Беннет приобрел британский коллекционер. Аукционист Эндрю Олдридж сообщил, что данный лот стал одним из важнейших, проданных в течение нескольких последних лет.

Известно, что во время аварии лайнера Беннет схватила шубу, чтобы защититься от холода северной Атлантики, и накинуть поверх ночной рубашки. Позже ее подобрала спасательная шлюпка. Во время катастрофы "Титаника" женщина выжила и умерла только в 1974 году, в возрасте 96 лет.