Золотую маску Дарта Вейдера выставят на продажу в мае

MIGnews.com.ua

Маска в натуральную величину персонажа из "Звездных войн", Дарта Вейдера, созданная из чистого золота японским ювелиром Танаки Кикинзоку поступит в продажу 4 мая, сообщает AFP в Twitter.

Сообщается, что событие посвящено 40-летию знаменитой фантастической киносаги.

Напомним, "Звёздные войны" (Star Wars) - культовая фантастическая франшиза в жанре космической оперы, включающая в себя 8 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической Вселенной "Звёздных войн", задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенной.