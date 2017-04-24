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Российский актер Кирилл Сафонов находится сутки в аэропорту Одессы из-за запрета на въезд
24.04.2017 20:45

Российский актер Кирилл Сафонов находится сутки в аэропорту Одессы из-за запрета на въезд

Российский актер Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что ему запретили въезжать в Украину из-за Крыма, и он узнал об этом уже в аэропорту Одессы.

"Мне закрыли въезд в Украину, - написал артист. - Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра".

В комментариях к посту Сафонов уточнил, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей".

"Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", - добавил актер.

Напомним, Сафонов известен зрителям ролями в фильмах "Татьянин день", "Возвращение", "Затерянные в лесах", "Хорошие руки", "Случайные знакомые", "Влюбленные женщины".

Как сообщал MIGnews.com.ua, российская певица и телеведущая Лолита Милявская заявила о намерении подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в Украину. 

Теги материала: актер, Россия, запрет, Украина, Крым
Новости СМИ2
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