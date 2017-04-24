Российский актер Кирилл Сафонов находится сутки в аэропорту Одессы из-за запрета на въезд

Российский актер Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что ему запретили въезжать в Украину из-за Крыма, и он узнал об этом уже в аэропорту Одессы.
"Мне закрыли въезд в Украину, - написал артист. - Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра".
В комментариях к посту Сафонов уточнил, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей".
"Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", - добавил актер.
Напомним, Сафонов известен зрителям ролями в фильмах "Татьянин день", "Возвращение", "Затерянные в лесах", "Хорошие руки", "Случайные знакомые", "Влюбленные женщины".
Как сообщал MIGnews.com.ua, российская певица и телеведущая Лолита Милявская заявила о намерении подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в Украину.