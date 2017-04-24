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Эмбер Херд и Элон Маск подтвердили свои отношения провокативным фото
24.04.2017 19:28

Эмбер Херд и Элон Маск подтвердили свои отношения провокативным фото  Фоторепортаж

Актриса Эмбер Херд, запомнившаяся своим скандальным разводом с Джонни Деппом, и знаменитый американо-канадский бизнесмен Элон Маск подтвердили слухи о своих романтических отношениях, опубликовав похожие совместные снимки в своих страницах в Instagram.

Первым фотографию с Херд в ресторане выложил 45-летний Маск. На снимке можно заметить на его щеке след от яркой помады, оставленный актрисой.

Спустя час почти похожее фото опубликовала на своей странице 31-летняя Эмбер.

Ранее в апреле о планах Херд в отношении ее бойфренда рассказал отец актрисы Дэвид Херд.

"Она хочет остепениться, создать семью", - сообщил он, добавив, что и его дочь, и Маск настроены очень серьезно.

Известно, что Маска и Херд впервые заметили вместе летом 2016 года. По данным издания, миллиардер обратил внимание на актрису в 2013-м после того, как она сыграла в фильме "Мачете убивает", и искал личной встречи еще до ее развода с Деппом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, подтвердились слухи о том, что Эмбер Херд связана отношениями с главой Tesla Motors и основателем компаний PayPal и SpaceX Илоном Маском, актриса уже готовится объявить о серьезном романе с миллиардером обществу.

Теги материала: Элон Маск, отношения, актриса, ФОТО
Новости СМИ2
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