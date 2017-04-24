Джеймс Камерон назвал даты выхода четырех продолжений "Аватара"

MIGnews.com.ua

Знаменитый режиссер Джеймс Камерон назвал даты выхода четырех сиквелов фантастического боевика "Аватар", передает Gogonet .

"Мы запускаем параллельное производство четырех сиквелов", - написал режиссер на страничке проекта в соцсети. Согласно сообщению, первый сиквел выйдет в конце 2020-го, второй - годом позже, а в 2024-м и в 2025-м выпустят остальные части.



Камерон объяснил, что хочет создать целостную сагу, больше похожую на мини-сериал, чем на несколько сиквелов. Поэтому он работал сразу над сценариями для всех четырех частей и снимать их также будет одновременно. Начнутся съемки первых двух сиквелов уже летом 2017-го.



Сообщается, что действие будет по-прежнему происходить на планете Пандора. В фильмах вновь появятся исполнители главных ролей Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Сигурни Уивер, хотя ее героиня и погибла в первом фильме.

Напомним, "Аватар" остается самым кассовым фильмом в истории: при бюджете в 237 млн долл. в прокате он собрал почти 2,8 млрд долл.