Джеймс Камерон назвал даты выхода четырех продолжений "Аватара"

Знаменитый режиссер Джеймс Камерон назвал даты выхода четырех сиквелов фантастического боевика "Аватар", передает Gogonet.
"Мы запускаем параллельное производство четырех сиквелов", - написал режиссер на страничке проекта в соцсети. Согласно сообщению, первый сиквел выйдет в конце 2020-го, второй - годом позже, а в 2024-м и в 2025-м выпустят остальные части.
Камерон объяснил, что хочет создать целостную сагу, больше похожую на мини-сериал, чем на несколько сиквелов. Поэтому он работал сразу над сценариями для всех четырех частей и снимать их также будет одновременно. Начнутся съемки первых двух сиквелов уже летом 2017-го.
Сообщается, что действие будет по-прежнему происходить на планете Пандора. В фильмах вновь появятся исполнители главных ролей Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Сигурни Уивер, хотя ее героиня и погибла в первом фильме.
Напомним, "Аватар" остается самым кассовым фильмом в истории: при бюджете в 237 млн долл. в прокате он собрал почти 2,8 млрд долл.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, режиссер Джеймс Кэмерон заявил о том, что работает над четырьмя сиквелами фильма "Аватар" одновременно.