Украинцы создали мультсериал в стиле зомби-хоррор по "Кобзарю" Шевченко

Украинцы создали анимационный сериал за Кобзарем Тараса Шевченко, который скоро представят на одном из общенациональных каналов, сообщает Радио Свобода.
Авторы утверждают, что современному человеку надо подавать Шевченко по-новому.
В основе первой серии анимационного сериала - мистический стих "За байраком байрак" в стиле зомби-хоррора.
Сообщается, что всего в сериале должно быть 12 серий.
"Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорорров, то будет совсем другое отношение", – рассказал продюсер сериала Максим Прасолов.
Известно, что над мультфильмом работали целый год, а также сделали более 400 рисунков в сложном стиле украинского барокко.
"У нас не было технических кадров, это все сделано рукой нашего художника Алексея Чебыкина. Анимировали все сцены с его рисунков. Каждую фигуру резали на части - от 20 до 140 - и эти части анимировали", - пояснил режиссер Богдан Шевченко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, гордость украинской поэзии - "Кобзарь" Тараса Шевченко впервые в мире перевели на китайский язык.