Украинцы создали мультсериал в стиле зомби-хоррор по "Кобзарю" Шевченко

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Украинцы создали анимационный сериал за Кобзарем Тараса Шевченко, который скоро представят на одном из общенациональных каналов, сообщает Радио Свобода .

Авторы утверждают, что современному человеку надо подавать Шевченко по-новому.

В основе первой серии анимационного сериала - мистический стих "За байраком байрак" в стиле зомби-хоррора.

Сообщается, что всего в сериале должно быть 12 серий.

"Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорорров, то будет совсем другое отношение", – рассказал продюсер сериала Максим Прасолов.

Известно, что над мультфильмом работали целый год, а также сделали более 400 рисунков в сложном стиле украинского барокко.

"У нас не было технических кадров, это все сделано рукой нашего художника Алексея Чебыкина. Анимировали все сцены с его рисунков. Каждую фигуру резали на части - от 20 до 140 - и эти части анимировали", - пояснил режиссер Богдан Шевченко.