ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Украинцы создали мультсериал в стиле зомби-хоррор по "Кобзарю" Шевченко
23.04.2017 14:51

Украинцы создали мультсериал в стиле зомби-хоррор по "Кобзарю" Шевченко  Видеорепортаж

Украинцы создали анимационный сериал за Кобзарем Тараса Шевченко, который скоро представят на одном из общенациональных каналов, сообщает Радио Свобода.

Авторы утверждают, что современному человеку надо подавать Шевченко по-новому.

В основе первой серии анимационного сериала - мистический стих "За байраком байрак" в стиле зомби-хоррора.

Сообщается, что всего в сериале должно быть 12 серий.

"Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорорров, то будет совсем другое отношение", – рассказал продюсер сериала Максим Прасолов.

Известно, что над мультфильмом работали целый год, а также сделали более 400 рисунков в сложном стиле украинского барокко.

"У нас не было технических кадров, это все сделано рукой нашего художника Алексея Чебыкина. Анимировали все сцены с его рисунков. Каждую фигуру резали на части - от 20 до 140 - и эти части анимировали", - пояснил режиссер Богдан Шевченко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, гордость украинской поэзии - "Кобзарь" Тараса Шевченко впервые в мире перевели на китайский язык.

Теги материала: Украина, анимация, зомби, Кобзарь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Миядзаки начал разработку своего последнего аниме
Важное
Миядзаки начал разработку своего последнего аниме
В Сети появились необычные постеры с анимационными персонажами и их прототипами из "Книги Джунглей"
Важное
В Сети появились необычные постеры с анимационными персонажами и их прототипами из "Книги Джунглей"  Фоторепортаж
Лучший анимационный мультфильм 2015 года превратят в сериал
Важное
Лучший анимационный мультфильм 2015 года превратят в сериал
Студия Pixar создала ролик, в котором соединила все свои мультфильмы про дружбу
Важное
Студия Pixar создала ролик, в котором соединила все свои мультфильмы про дружбу  Видеорепортаж
Продюсер мультсериала "Маша и Медведь" ищет новые ресурсы для третьего сезона
Важное
Продюсер мультсериала "Маша и Медведь" ищет новые ресурсы для третьего сезона
Мультфильм "Город героев" получил 5 премий VES Awards
Важное
Мультфильм "Город героев" получил 5 премий VES Awards

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика