Энн Хэтуэй "влюбилась"в Джеймса Кордэна, спев в его шоу

Знаменитая актриса, лауреат премии "Оскар" Энн Хэтэуэй "влюбилась" в телеведущего Джеймса Кордена за пять минут, во время пародии на романтические отношения.

Их музыкальную пародию на романтические комедии можно увидеть на странице The Late Late Show with James Corden на портале YouTube.

За один дубль актриса и шоумен разыграли все стадии влюбленности, исполнив фрагменты популярных песен на фоне девяти различных декораций.

По сюжету, их герои встретились, влюбились друг в друга, поссорились из-за текстового сообщения, расстались, после чего воссоединились. За это время прозвучали такие хиты, как Holding Out for a Hero, Hands to Myself, Kiss Me, Just a Friend, All By Myself, I'm Gonna Be (500 Miles), Let's Stay Together.