Universal готовит спин-офф "Форсажа" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом

Киностудия Universal начала работу над спин-оффом "Форсажа", главными героями которого станут персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма, сообщает Deadline.
Известно, что проект пока находится на ранней стадии разработки, однако создатели фильма уже пришли к согласию по поводу его концепции.
Сценарий картины напишет Крис Морган. По сюжету, специальный агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с преступником Деккардом Шоу (Джейсон Стэтхэм) в борьбе с общим противником.
Как сообщал MIGnews.com.ua, восьмая часть фильма "Форсаж" установила новый рекорд по сумме сбора в прокате, за первые прокатные выходные она собрала 532,5 миллиона долларов. Сообщается, что в мировом прокате картина собрала 432,3 миллиона долларов, а в домашнем прокате выручила 100,2 миллиона.