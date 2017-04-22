Universal готовит спин-офф "Форсажа" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом

MIGnews.com.ua

Киностудия Universal начала работу над спин-оффом "Форсажа", главными героями которого станут персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма, сообщает Deadline .

Известно, что проект пока находится на ранней стадии разработки, однако создатели фильма уже пришли к согласию по поводу его концепции.

Сценарий картины напишет Крис Морган. По сюжету, специальный агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с преступником Деккардом Шоу (Джейсон Стэтхэм) в борьбе с общим противником.