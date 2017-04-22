ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Universal готовит спин-офф "Форсажа" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом
22.04.2017 20:33

Universal готовит спин-офф "Форсажа" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом

Киностудия Universal начала работу над спин-оффом "Форсажа", главными героями которого станут персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма, сообщает Deadline.

Известно, что проект пока находится на ранней стадии разработки, однако создатели фильма уже пришли к согласию по поводу его концепции.

Сценарий картины напишет Крис Морган. По сюжету, специальный агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с преступником Деккардом Шоу (Джейсон Стэтхэм) в борьбе с общим противником.

Как сообщал MIGnews.com.ua, восьмая часть фильма "Форсаж" установила новый рекорд по сумме сбора в прокате, за первые прокатные выходные она собрала 532,5 миллиона долларов. Сообщается, что в мировом прокате картина собрала 432,3 миллиона долларов, а в домашнем прокате выручила 100,2 миллиона.

Теги материала: Форсаж, продолжение, Дуэйн, актер
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Продюсеры решили снять еще один сезон "Секретных материалов"
Важное
Продюсеры решили снять еще один сезон "Секретных материалов"
Жениха Ирины Шейк застали за страстными поцелуями с Леди Гагой
Важное
Жениха Ирины Шейк застали за страстными поцелуями с Леди Гагой
Кинолента "Форсаж-8" собрала рекордную сумму в прокате
Важное
Кинолента "Форсаж-8" собрала рекордную сумму в прокате  Видеорепортаж
Боевик "Форсаж 8" побил все рекорды по кассовым сборам
Важное
Боевик "Форсаж 8" побил все рекорды по кассовым сборам
Создатели "Фантастических тварей" решили, кто сыграет молодого Дамблдора
Важное
Создатели "Фантастических тварей" решили, кто сыграет молодого Дамблдора
Джигурду планируют исключить из Союза кинематографистов Украины
Важное
Джигурду планируют исключить из Союза кинематографистов Украины

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017
Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
Эксклюзив  Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика