Участники Евровидения-2017 опубликовали видео своих каверов песен соперников

На YouTube-канале Eurovision Song Contest появилось видео каверов участников Евровидения-2017, которые перепели любимые песни своих вокалистов-конкурентов из других стран.
В опросе на любимую песню Евровидения-2017 поучаствовало менее десятка участников. Известно, что никто из них не спел песню O.Torvald, с которой они представят Украину в этом году.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в мае компания "Киевский речной порт" планирует запустить четыре прогулочных маршрута по Днепру. Для гостей "Евровидения" на этом маршруте можно будет заказать гарнитуру для прослушивания аудиоперевода экскурсии на английском языке.
Ранее сообщалось, что организаторы Евровидения-2017 рассказали о том, что официальная фан-зона конкурса, получившая название Eurovision Village, будет размещена в центре столицы на Крещатике.