Участники Евровидения-2017 опубликовали видео своих каверов песен соперников

MIGnews.com.ua

На YouTube-канале Eurovision Song Contest появилось видео каверов участников Евровидения-2017, которые перепели любимые песни своих вокалистов-конкурентов из других стран.

В опросе на любимую песню Евровидения-2017 поучаствовало менее десятка участников. Известно, что никто из них не спел песню O.Torvald, с которой они представят Украину в этом году.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в мае компания "Киевский речной порт" планирует запустить четыре прогулочных маршрута по Днепру. Для гостей "Евровидения" на этом маршруте можно будет заказать гарнитуру для прослушивания аудиоперевода экскурсии на английском языке.