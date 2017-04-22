ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Участники Евровидения-2017 опубликовали видео своих каверов песен соперников
22.04.2017 19:10

Участники Евровидения-2017 опубликовали видео своих каверов песен соперников  Видеорепортаж

На YouTube-канале Eurovision Song Contest появилось видео каверов участников Евровидения-2017, которые перепели любимые песни своих вокалистов-конкурентов из других стран.

В опросе на любимую песню Евровидения-2017 поучаствовало менее десятка участников. Известно, что никто из них не спел песню O.Torvald, с которой они представят Украину в этом году.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в мае компания "Киевский речной порт" планирует  запустить четыре прогулочных маршрута по Днепру. Для гостей "Евровидения" на этом маршруте можно будет заказать гарнитуру для прослушивания аудиоперевода экскурсии на английском языке.

Ранее сообщалось, что организаторы Евровидения-2017 рассказали о том, что официальная фан-зона конкурса, получившая название Eurovision Village, будет размещена в центре столицы на Крещатике.

Теги материала: видео, Евровидение-2017, участники, кавер
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Hurts выпустили новый клип, поднимающий проблему гомофобии
Важное
Hurts выпустили новый клип, поднимающий проблему гомофобии  Видеорепортаж
Организаторы Евровидения сообщили о дате старта репетиций конкурса
Важное
Организаторы Евровидения сообщили о дате старта репетиций конкурса
КНДР представила видео, на котором наносит ядерный удар по США
Важное
КНДР представила видео, на котором наносит ядерный удар по США
Продюсеры сообщили, что в финале Евровидения-2017 выступят украинские звезды
Важное
Продюсеры сообщили, что в финале Евровидения-2017 выступят украинские звезды
Иван Дорн с казацкими усами спел отрывок из "Энеиды"
Важное
Иван Дорн с казацкими усами спел отрывок из "Энеиды"  Видеорепортаж
Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале
Важное
Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017
Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
Эксклюзив  Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика