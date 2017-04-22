Gorillaz создали в Киеве уникальную точку доступа к новому альбому

MIGnews.com.ua

Популярная виртуальная группа Gorillaz объявила глобальную вечеринку с прослушиванием их первого за семь лет альбома Humanz, передает Comma

Д о официального релиза осталась ещё неделя, однако фанаты могут получить доступ к нему уже сейчас, так как только 21-23 апреля в избранных точках планеты действует бесплатное приложение дополненной реальности Gorillaz (доступно на iOS и Android).

Любопытно, что среди локаций оказался и киевский парк им. Шевченко. Полная мировая карта вечеринки доступна на сайте группы.

Сообщается, что за фотографии прослушивания в Instagram с хештегом #HUMANZHOUSEPARTY можно выиграть призы от Gorillaz.

Известно, что в записи пластинки поучаствовали рэперы Винс Стейплс, Де Ла Соул, Дэнни Браун, D.R.A.M., Pusha T, Зебра Кац, а также Бенджамин Клементайн, предводительница пост-панк группы Savages Дженни Бет, Rag’n’Bone Man, Рэй Блек и Ноэль Галлахер.

Напомним, Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую саму "виртуальную группу", состоящую из четырёх анимационных участников: 2D (ведущий вокал, клавишные), Мёрдока Никкалса (бас-гитара, драм-машина), Нудл (гитара, мелодика, вокал) и Рассела Хоббса (ударные, перкуссия).

Их вымышленная вселенная демонстрируется на веб-сайте и в музыкальных видео группы, а также в ряде других медиаданных, таких как короткометражные мультфильмы.