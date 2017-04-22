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Gorillaz создали в Киеве уникальную точку доступа к новому альбому
22.04.2017 17:50

Gorillaz создали в Киеве уникальную точку доступа к новому альбому

Популярная виртуальная группа Gorillaz объявила глобальную вечеринку с прослушиванием их первого за семь лет альбома Humanz, передает Comma

До официального релиза осталась ещё неделя, однако фанаты могут получить доступ к нему уже сейчас, так как только 21-23 апреля в избранных точках планеты действует бесплатное приложение дополненной реальности Gorillaz (доступно на iOS и Android).

Любопытно, что среди локаций оказался и киевский парк им. Шевченко. Полная мировая карта вечеринки доступна на сайте группы.

Сообщается, что за фотографии прослушивания в Instagram с хештегом #HUMANZHOUSEPARTY можно выиграть призы от Gorillaz.

Известно, что в записи пластинки поучаствовали рэперы Винс Стейплс, Де Ла Соул, Дэнни Браун, D.R.A.M., Pusha T, Зебра Кац, а также Бенджамин Клементайн, предводительница пост-панк группы Savages Дженни Бет, Rag’n’Bone Man, Рэй Блек и Ноэль Галлахер.

Напомним, Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую саму "виртуальную группу", состоящую из четырёх анимационных участников: 2D (ведущий вокал, клавишные), Мёрдока Никкалса (бас-гитара, драм-машина), Нудл (гитара, мелодика, вокал) и Рассела Хоббса (ударные, перкуссия).

Их вымышленная вселенная демонстрируется на веб-сайте и в музыкальных видео группы, а также в ряде других медиаданных, таких как короткометражные мультфильмы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, популярная британская рок-группа Gorillaz выпустила 360-градусное видео на песню "Saturnz barz".

Теги материала: группа, музыка, альбом, Киев
Новости СМИ2
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