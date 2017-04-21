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Обнародован новый трейлер фильма с Николь Кидман "Роковое влечение"
21.04.2017 20:59

Обнародован новый трейлер фильма с Николь Кидман "Роковое влечение"  Видеорепортаж

В пятницу, 21 апреля, киностудия Universal Pictures презентовала трейлер нового фильма "Роковое искушение", премьера которого состоится на нынешнем Каннском кинофестивале. Трейлер был оппубликован на видеохостинге YouTube.

Лента стала ремейком известного фильма, вышедшего в 1971 году "Обманутый", в котором главные роли исполнили Джеральдин Пейдж и Клинт Иствуд.

Сюжет картины строится на событиях XIX века, военный, которого ранили во время Гражданской войны в США, отправляется в закрытую школу интернат для девушек. Именно в школе главного героя ждет невероятная история, где он испытает все возможные чувства - начиная ненавистью и заканчивая любовью.

Режиссером ленты стала София Каппола. Главные роли достались Колинну Фарреллу, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фэннингу.

Фильм будет презентован в конкурсной программе Каннского фестиваля 2017 года, который стартует 17 мая. Мир на больших экранах увидит картину 23 июня.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, В сети появился трейлер полнометражного художественного фильма, созданного при поддержке Госкино, "Чужая молитва", режиссером которого стал Ахтем Сеитаблаев. 

Теги материала: фильм, трейлер, новинка, Канны, Каннский кинофестиваль, премьера, Кидман
Новости СМИ2
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