Обнародован новый трейлер фильма с Николь Кидман "Роковое влечение"

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, киностудия Universal Pictures презентовала трейлер нового фильма "Роковое искушение", премьера которого состоится на нынешнем Каннском кинофестивале. Трейлер был оппубликован на видеохостинге YouTube.

Лента стала ремейком известного фильма, вышедшего в 1971 году "Обманутый", в котором главные роли исполнили Джеральдин Пейдж и Клинт Иствуд.

Сюжет картины строится на событиях XIX века, военный, которого ранили во время Гражданской войны в США, отправляется в закрытую школу интернат для девушек. Именно в школе главного героя ждет невероятная история, где он испытает все возможные чувства - начиная ненавистью и заканчивая любовью.

Режиссером ленты стала София Каппола. Главные роли достались Колинну Фарреллу, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фэннингу.

Фильм будет презентован в конкурсной программе Каннского фестиваля 2017 года, который стартует 17 мая. Мир на больших экранах увидит картину 23 июня.